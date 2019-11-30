وسجل هدف النجم الساحلي اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50، إثر تمريرة طولية من وسط الملعب في عمق منطقة جزاء الأهلي، حيث سدد اللاعب التونسي الكرة بسهولة داخل شباك “المارد الأحمر”.

الأهلي وجد نفسه منقوصا منذ الدقيقة 13 بعد طرد أيمن أشرف، وهو خطأ استغله المدير الفني للنجم الساحلي، خوان غاريدو، وأربك حسابات المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر، الذي تلقى الهزيمة الأولى له مع الفريق منذ توليه المسؤولية خلفا للأورغوياني مارتن لاسارتي.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي والنجم الساحلي التونسي فريق الهلال السوداني وفريق بلاتينيوم من زيمبابوي.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة بانتهاء الجولة الأولى بعد فوزه على بلاتينوم 2-1 في أم درمان.

ويلتقي الهلال مع الأهلي في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر المقبل على استاد السلام في القاهرة، فيما يلعب بلاتينوم مع النجم الساحلي في زيمبابوي.