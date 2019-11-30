ليبيا – التقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم السبت بوفد من وزارة الخارجية اليونانية يرأسه السفير ” ديونسيس زويس ” إلا أن المجمع لم يكشف عن مكان عقد اللقاء .

وأوضح المجمع عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” تقديم رئيسه للوفد اليوناني ملفاً مترجمًا ومتكاملاً عن مواقف وبيانات البرلمان الليبي الشرعي المنتخب والحكومة المؤقتة يضاف لهم موقف المجمع ورأيه القانوني من التفاهمات بين تركيا والسراج التي وصفها بـ”الباطلة”.

كما أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات للوفد اليوناني على عدم تحصل حكومة الوفاق على ثقة البرلمان الليبي بما لا يخولها عقد أي إتفاقات او مذكرات كهذه ، مضيفاً بأنه اتفق معهم على تنسيق الجهود بالخصوص دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية بالخصوص .

وأعربت كل من اليونان وقبرص إضافة لمصر عن رفضها الكامل للإتفاق لانه يستحدث حدود بحرية تمس بمياههم او تقابلها ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن هذه الحدود مع ليبيا لم تكن موجودة من قبل بقوله : ” أصبحت لدينا حدود ” .

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد إمهال الخارجية اليونانية سفير الرئاسي في أثينا حتى الخميس القادم لتزويدها بنسخة من الإتفاق البحري الموقع بين السراج وأردوغان أو الطرد من البلاد وقد صعدت اليونان من موقفها الى قمة الناتو والاتحاد الاوروبي التي ستنعقد نهاية هذا الاسبوع في لندن .

المرصد – متابعات