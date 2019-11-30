ليبيا – التقى وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة على هامش زيارة ميدانية قام بها لمراقبة التعليم ببلدية بني وليد بمراقب التعليم بالبلدية خالد أبوحمرة وعدد من مديري المؤسسات التعليمية.

جمعة اطمأن خلال اللقاء من مديري المؤسسات التعليمية وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على حسن سير العملية التعليمية بمؤسساتهم واطلع على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.

وخصص اللقاء لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس من خلال استماع وكيل الوزارة لكافة الملاحظات والصعوبات التي تواجه مديري المؤسسات التعليمية داخل مؤسساتهم والتي كانت في مقدمتها مسألتي النظافة والحراسة.

فيما أكد مديرو المدارس على وصول كافة عناوين الكتاب المدرسي وبعض المستلزمات التعليمية المتمثلة في الخطاطات و الأثاث المدرسي.

وحول نظافة وحراسة المؤسسات التعليمية أوضح جمعه لمديري المدارس بأن الميزانية التشغيلية التي ستصرف لهم الهدف منها معالجة مهمة النظافة وإنجاز أعمال الصيانة الطارئة وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي، لافتاً إلى أن جهاز حراسة المرافق التعليمية المنشأ مؤخراً هو من سيتولى مهمة حماية المؤسسات التعليمية.

وفي ختام اللقاء أعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه لكل المعلمين والطواقم الإدارية بالمدارس لحرصهم وتفانيهم في أداء مهامهم رغم كل الظروف.