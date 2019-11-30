جرحى بعملية طعن في لاهاي الهولندية والشرطة تبحث عن المنفذ

جرحى بعملية طعن في لاهاي الهولندية والشرطة تبحث عن المنفذ

هولندا – أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الجمعة، عن إصابة عدد من الأشخاص جراء عملية طعن نفذت في شارع تجاري بمدينة لاهاي.

وأفادت شرطة لاهاي، في بيان، بانتشار وحدات من مصالح الطوارئ في موقع الحادث الذي حصل في شارع غروت ماركسترات وسط المدينة.

وذكرت الشرطة أنها تبحث عن رجل في عمر يتراوح بين 45 و50 عاما في زي رياضي رمادي اللون، فيما أكدت إصابة 3 أشخاص على الأقل جراء الهجوم.

وفرضت قوات الأمن طوقا حول غروت ماركسترات، الذي نفذ في أحد أكبر الشوارع التجارية بلاهاي في مساء الجمعة السوداء.

المصدر : RT + وسائل إعلام هولندية