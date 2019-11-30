أحلام تكشف موقفها من المصالحة بينها وبين أصالة… ماذا أعلنت؟

أحلام تكشف موقفها من المصالحة بينها وبين أصالة… ماذا أعلنت؟

الإمارات العربية – علقت الفنانة الإماراتية أحلام على احتمال تدخل الفنانة الكويتية نوال في ما يتعلق بالخلاف بينها وبين الفنانة السورية أصالة.

وقالت في حديث إلى برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 إن أفضل ما قالته نوال هو أنها لا تتدخل في هذا الأمر.

وعن إمكانية حدوث تلك المصالحة قالت عن أصالة: “أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت”. وأضاف: “بالنسبة لي C’est Tout” أي هذا كل شيء.

وتابعت أنها أخذت هذه المرة قرارها وأنها تشعر بالامتنان بسبب إجابة نوال على سؤال طرح عليها في وقت سابق في هذا الشأن.

وقالت: الله يسهل عل جميع. أنا بدي أعيش لفني وجمهوري” رافضة الدخول في “مهاترات” مع أي أحد. وأشارت إلى أنها ترغب في وضع حد لهذا الموضوع معلنة أنها لا تقبل التدخل في أي علاقة بينها وبين أي شخص وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليها. وأعربت عن رغبتها في بناء علاقة صداقة ما أشخاص يحبونها ولا يحقدون عليها.

المصدر : MBC4