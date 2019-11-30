موسكو – أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترحب بإطلاق التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سراح نحو 350 من الحوثيين المحتجزين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن “موسكو ترحب بمثل هذه الخطوات من قبل الأطراف المتنازعة في اليمن، وننطلق من أنها تساعد في التخفيف من حدة المشاكل الإنسانية التي لا تزال قائمة في اليمن، وتهيئ أجواء ضرورية في الظروف الراهنة باليمن لتعزيز الثقة والانتقال إلى تسوية سياسية ودبلوماسية”.

وأعربت الخارجية عن رضاها عن “تراجع كثافة الأعمال القتالية والغارات الجوية على المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى وقف أنصار الله للضربات باستخدام الطائرات المسيرة على الأراضي السعودية”.

وتابعت: “وعلى الرغم من بعض الحوادث، فإن نظام وقف إطلاق النار صامد بشكل عام في المنطقة المحيطة بميناء الحديدة على البحر الأحمر”.

ودعا الجانب الروسي أطراف النزاع في اليمن “إلى بذل كل ما بوسعها لتطوير التوجهات الإيجابية المذكورة من أجل وقف تام للأعمال القتالية وإطلاق عملية تسوية سلمية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تراعي مصالح كافة القوى السياسية الأساسية وجميع المجموعات الإثنية والدينية في البلاد”.

وأعربت الخارجية الروسية عن قناعتها بأن مثل هذا التطور للأحداث سيضمن أمن الدول المجاورة لليمن كافة.

المصدر: وكالات