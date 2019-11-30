إسبانيا – صعد نادي ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1، في مباراة أقيمت اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ 14 من المسابقة.

وافتتح القائد سيرجيو راموس، باب التسجيل للريال بضربة رأسية في الدقيقة 25، لكن أصحاب الأرض، تمكنوا من إدراك هدف التعادل، عبر المهاجم لوكاس بيريز، من ركلة جزاء، تسبب فيها راموس.

وبحلول الدقيقة 70، سجل الظهير الأيمن داني كارفاخال، هدف الفوز للفريق الملكي، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة، وارتقى إلى صدارة الدوري مؤقتا، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة، الذي يحل غدا الأحد، ضيفا ثقيلا على أتليتيكو مدريد رابع الترتيب (25 نقطة)، في قمة مباريات المرحلة الـ14.

في المقابل، تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT