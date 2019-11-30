استراليا – قد يكون من الصعب تحقيق وضعية جيدة للجسم وتحسين والتنفس والهضم رغم أهمية ذلك الواضحة، ولكن هناك حيل بسيطة يمكن أن تحدث فرقاً على صحتنا.

وتوصي أخصائية العلاج الطبيعي بيث توماس، من أديلايد في جنوب أستراليا في حديث لصحيفة ديلي ميل باستخدام حيلة الثواني الأربعة لتنظيم التنفس، عن طريق الشهيق مع الاحتفاظ بالهواء والزفير لمدة أربع ثوان في كل مرة، ووضع يد واحدة على الجزء العلوي والسفلي من الصدر لتحديد مكان التنفس.

تحسين وضعية الجسم

يمكن أن يكون الصداع النصفي وآلام المفاصل ناتجة عن سوء وضعية الجسم، وتقول بيث إن هذه الأعراض شائعة جداً بسبب سوء الفهم العام لما تبدو عليه الوضعية الصحيحة بالفعل.

وتقول بيث “في كثير من الأحيان نعتقد أن دفع الكتفين إلى الخلف ورفع الذقن للأعلى هو الأفضل، لكن الضغط على كتفيك يزيد في الواقع من حدة التوتر في العنق والجزء العلوي من الظهر”.

والوضعية الصحيح تمنحك شعوراً أكثر بالاسترخاء، من خلال الوقوف مع تمديد الجسم من أعلى الرأس حتى أسفل القدمين، وعدم شد الكتفين حول العمود الفقري.

التنفس

في حين نتنفس عادة دون تفكير، لكننا لا نفعل ذلك بشكل صحيح دائما، وتقول بيث “معظم العملاء الذين أعالجهم ليسوا على علم تام بالطريقة الأمثل للتنفس”، مضيفة أن المشكلة الأكثر شيوعاً التي تواجهها هي التنفس الضحل من أعلى الصدر.

ويعد التنفس بشكل صحيح – والذي يتضمن أخذ أنفاس كاملة وعميقة من الحجاب الحاجز – وهي عضلة كبيرة تقع تحت الرئتين – مهماً للغاية للصحة العامة، حيث يقلل من مستوى التوتر وضغط الدم وينظم وظائف الجسم الرئيسية.

وتوصي بيث باستخدام طريقة التنفس لأبع ثوان، عن طريق أخذ نفس والاحتفاظ به 4 ثوان، ثم إخراجه لنفس المدة، وتكرار ذلك عدة مرات. ويمكن أن تساعد الممارسات التأملية مثل اليوغا والتاي تشي في تنظيم التنفس.

الهضم

تعتقد بيث أن أكثر أسباب مشاكل الجهاز الهضمي شيوعاً هي الإجهاد والاضطراب العاطفي وضعف التغذية، والتي يمكن حلها من خلال تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا، والتشاور مع المختصين في التغذية.

لكن العلاج الطبيعي يمكن أن يساعد أيضاً في التخفيف من الآثار الجانبية الجسدية لضعف الهضم، مثل آلام المعدة والنفخة والغازات، حيث أن تمارين التمدد اللطيفة والتنفس العميق يمكن أن تخفف من الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

وكالات