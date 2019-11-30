ليبيا – أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري اليوم السبت على عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد إصدار وزارة التعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.
عماري زايد أوضح وفقاص للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أنه لا صحة لإلغاء إجازة السبت وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو متبع في السنوات السابقة، ولم يتم إلغاؤها كما لا يوجد أي نية للوزارة في تغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية.
وفى ذات السياق بيّن بأن الخطة الدراسية تسير بشكل جيد وعلى أفضل ما يرام وذلك وفقاً لقراره رقم (1072) لسنة 2019م والقاضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020م.
مكتب التواصل والإعلام بالوزارة دعا وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤثر سلباً على سير العملية التعليمية.