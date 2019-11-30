ليبيا – أعلن مسؤول فرع أوقاف طرابلس السابق عبدالباسط غويلة عضو دار الإفتاء المقرب من المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني عن إطلاق حملة لمناصرة معتقلي قضايا التنظيمات الإرهابية في غرب البلاد .

وشن غويلة في إستضافة عبر قناة التناصح على الجهات التب تعتقل هؤلاء واستعرض معاناتهم ومعاناة عائلاتهم وقال أن منهم من وضعن زوجته مولودًا قبل إعتقاله وقد كبر المولول دون أن يرى والده .

كما دشن غويلة مع آخرين وسم معتقل_بدون_محاكمة_ليبيا ضمن حملة إطلاق سراح من أسماهم ” السجناء الثوار والمهجرين بسجون القتل والظلم والتعذيب ” في إشارة لسجن الردع وبعض سجون مصراتة .

كما ندد غويلة بأن يتمتع من أسماهم ” أزلام الطاغية مثل عبدالله السنوسي ” وينعمون بينما يُزج بالثوار الذين خرجوا عليهم في السجون ويتم قتلهم تحت التعذيب وترمى جثثهم في الثلاجات تحت عنوان مجهول ، أيضًا بحسب قوله .

وإتهم المسؤول في دار الإفتاء هذه الجهات بارتكاب فظاعات وانتهاك حرمات قال أن جميعها موثقة بالأسماء مذكرًا بأن سبب قيام ” ثورة فبراير ” كانت بسبب سجن أبوسليم وذلك بحسب قوله .