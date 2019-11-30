كوبان من هذا الشاي في الصباح يسهلان عملية حرق الدهون

كوبان من هذا الشاي في الصباح يسهلان عملية حرق الدهون

الولايات المتحدة – أشارت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية National Institute Of Health الأميركية إلى أن تناول معظم أنواع الشاي يحفز حرق الدهون ويعزز عملية خسارة الوزن.

ويعتبر الشاي الأسود من أبرز تلك الأنواع. وإلى جانب دوره الفعال في نحت الجسم وإزالة الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة، فإنه يساعد الجسم على التخلص من البكتيريا المسببة لالتهابات البطن.

ولهذا من المفيد شرب كوبين من هذا الشاي خلال وجبة الفطور وكوب آخر في فترة الظهيرة وقبل موعد الغذاء. فهذا يحد من الرغبة في تناول الطعام.

كذلك من المفيد تناول الشاي الأخضر أو شاي الزنجبيل أو القرفة. فلهذه المواد فوائد كثيرة حيث لا تساهم في حرق الدهون فقط، بل تعمل على تخليص الجسم من السموم أيضاً.

وكالات