وفي المباراة اليوم التي جرت ضمن المجموعة الأولى سجل علاء عباس (7) وعلاء عبد الزهرة (37) هدفي العراق، ليمنحا منتخب “أسود الرافدين” صدارة المجموعة الأولى مع ست نقاط من مباراتين.

وبات العراق يحتاج إلى تعادل ليضمن تأهله رسميا إلى نصف النهائي.

من جانبه، توقف رصيد منتخب الإمارات عند ثلاث نقاط قبل أن يواجه منتخب قطر في الجولة الأخيرة.

وحقق العراق فوزه الثاني بعد أول في المباراة الافتتاحية على قطر المضيفة بنتيجة 2-1، بينما فازت الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.