ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مساء الجمعة ضبط المستشار في مؤسسة الإستثمار الإرهابي عماد الشقعابي بناءً على تعليمات فتحي باشاآغا الذي أسند له تهمة ” منسق العمليات بين تنظيم داعش و أنصار الشريعة ” .

وقالت الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية : ” استنفرت الأجهزة الأمنية قواتها و عناصر التحري وقامت بعملية تتبع المطلوب و رصد تحركاته بشكل دقيق ووفق عمل معلوماتي منظم و تمكنت بفضل الله قوات الدعم المركزي فرع تاجوراء من إلقاء القبض عليه مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 ” .

و أضاف البيان : ” يتم الآن مباشرة إجراءات التحقيق اتجاه المعني و إحالته لمكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون ” .

وحذرت الوزارة في ذات البيان كل “ من تسول له نفسه محاولة زعزعة إستقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة ومهما كانت مواقفه “ .

كما توعدت بأنها ستتعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية المعمول بها ، بحسب ذات البيان الذي جاء -عكس التوقعات – خاليًا من أي إشارة لحقيقة أن هذا الإرهابي قد تحصل قبل 20 يوم على جواز دبلوماسي بصفته مستشارًا في مؤسسة الإستثمار .

يوم سيء لشورى بنغازي

في الأثناء ، لقي إثنين من رفاق الشقعابي في ما يسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” مصرعهما امس الجمعة في موجهاتالجمعة وقد نعتهما عدة حسابات موالية لهذا المجلس المتطرف الذي يتواجد غالبية ما تبقى من عناصره مابين طرابلس ومصراتة إما طلقاء في المحاور أو في السجون .

وهؤلاء الذان قتلا في اشتباكات الجمعة جنوب طرابلس في مواجهات ضد القوات المسلحة هما علي الريشي عضو مجلس شورى بنغازي وكذلك زميله حمد الهوني .

ويعتبر الهوني والريشي من الفارين المطلوبين للقوات المسلحة في بنغازي وقد شاركا سوية في هجمات ببنغازي على معسكرات وعلى قاعدة بنينا الجوية ضمن إطار المجلس الذي كان يشكل تنظيم انصار الشريعة بقيادة محمد الزهاوى إحدى مكوناته .

وكان الهوني قد نشر قبل أيام قليلة من مقتله صورة له مع الإرهابي عادل الربيعي الفار أيضًا من بنغازي والمتواجد منذ فترة في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس .

المرصد – خاص