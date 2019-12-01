إيران – توعد الجيش الإيراني بالرد “في الوقت والمكان المناسبين” على استهداف ناقلة نفط تابعة لإيران في مياه البحر الأحمر قرب شواطئ السعودية في أكتوبر الماضي.

وقال مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون العملياتية، الأدميرال محمود موسوي، في تصريحات أدلى بها اليوم إن بلاده سترد على “الاستهداف الإرهابي” لناقلة النفط الإيرانية “في الوقت والمكان المناسبين بعد تحديد الضالعين في الهجوم بشكل كامل”.

وأوضح موسوي، حسبما نقلته وكالة “فارس”، أن إيران “ليست لديها أي رغبة في اتخاذ خطوة وفق الأهداف السيئة وانتهاك القوانين والأعراف التي تتبعها بعض البلدان في البحار، إلا أن ذلك لا يعني الوقوف مكتوفة الأيدي وفتح المجال للآخرين ليفعلوا ما يشاؤون”.

وأضاف: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها وثائق وأدلة حول الضالعين بشكل مباشر وغير مباشر في هذا التصرف السيئ والإرهابي المذموم، وتتابع هذا الموضوع بالتأكيد عبر القنوات الدبلوماسية”.

ونوه إلى أن إيران تعتقد أن “المنظمات الدولية كمنظمة الملاحة العالمية، تتحمل المسؤولية عن عدم السماح بتوسيع نطاق مثل هذه الممارسات وزعزعة الأمن الملاحي”، وشدد على أنه “تم التأكيد عدة مرات على أنها مسؤولة عن متابعة مثل هذه التطورات”.

وأعرب موسوي عن استعداد إيران لتقديم الوثائق والأدلة اللازمة ذات الصلة بهذا الهجوم للمؤسسات المعنية والقنوات الدبلوماسية لمتابعتها.

وفي سياق آخر، أكد موسوي أن بلاده “تنظر إلى البلدان المطلة على الخليج بعين الجوار ولا تعدها أعداء”، فيما شدد على أن وجود القوى الخارجية في المنطقة لا يضمن أمنها، قائلا إن طهران تعتقد أن “الأطراف الأجنبية تؤجج الفرقة وتتصيد في الماء العكر”.

وأعلنت إيران، يوم 11 أكتوبر الماضي، عن تعرض ناقلة نفط تابعة لها لهجوم بواسطة صاروخين، أسفر عن انفجار على متن السفينة خلال مرورها عبر مياه البحر الأحمر قبالة سواحل ميناء جدة السعودي.

المصدر: فارس + وكالات