مصر – اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة كبيرة في مصر، وأن الدولة تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي تريد القاهرة أن تمضي فيه.

وأوضح السيسي في كلمة خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأحد، أن “مصر سوق كبيرة تضم 100 مليون نسمة، وأن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح، ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية”.

وأعرب الرئيس المصري عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا، بما يدعم التجارة الرقمية في مصر والقارة ككل.

وأشار إلى أن “مصر تسعد دائما بأن تكون منصة معارض تخدم الإنسانية والبناء والسلام والتقدم والتنمية، مبينا أن بلاده ستقدم كل التسهيلات لتحسين أدائها في المجالات المختلفة”.

وافتتح الرئيس المصري، اليوم، الدورة 23 لـ “مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019″، وهو ملتقى يعقد سنويا تحت رعايته.

المصدر : RT