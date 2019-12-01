الولايات المتحدة – أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 11 شخصًا إثر إطلاق نار في نيو أورليانز أكبر مدن ولاية لويزيانا (جنوب شرق)، حسب إعلام محلي.

وقالت شرطة نيو أورليانز، في بيان، إن 11 شخصًا أصيبوا في إطلاق نار صباح الأحد، في الحي الفرنسي الشهير بالمدينة، حسبما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.

وذكر البيان أنه تم نقل الضحايا إلى المركز الطبي الجامعي ومستشفى تولين، وأن اثنين منهما في حالة حرجة، بينما لم يجرِ توقيف أي شخص.

كما لم يصب أي من ضباط الشرطة، حسبما ذكرت محطة “دبليو دبليو إل تي في” التلفزيونية.

وقالت الشرطة في البداية، إن عشرة أشخاص قد أصيبوا بالرصاص، لكن الضحية الحادية عشرة وصل إلى المستشفى بمفرده في وقت لاحق.

وأشارت الشرطة أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار.

وأوضح قائد الشرطة، شون فيرغسون، أن إطلاق النار وقع نحو الساعة 3:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي) في مبنى تجاري مزدحم بشارع “ذا كانال” الذي يحتوي على مسارات لترام الشوارع وقرب العديد من الفنادق.

الأناضول