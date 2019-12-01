العراق – اعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو.

وقالت الوزارة في بيان، إن كمية الصادرات من النفط الخام، بلغت اكثر من مئة وخمسة ملايين برميل ، بايرادات بلغت ستة مليارات ومئتان واثنان وثمانون مليونا وخمسة وستون الف دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي ، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق ، بلغت مئة مليون برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، بلغت الكميات المصدرة مليوني برميل.

واشار بيان الوزارة الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات ، بلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ثلاثة ملايين واربعمئة الف برميل.

وكالات