ليبيا – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بيانا أمس السبت بشأن تطور الأوضاع السياسية وانسداد الأفق السياسي في البلاد.

النويري قال في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه إن مجلس النواب يبارك كل الجهود لعقد المؤتمرات والحوارات بين الفرقاء الليبيين للوصول بالبلاد إلى الاستقرار.

ونوّه النويري إلى ضرورة انتهاج الأسس الصحيحة لتكون النتائج صحيحة ويكتب لها النجاح وتكون متماشية مع الغاية الأسمى وهي إقامة دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية.

كما أوضح أن ما يهدد بقطع المسار الديمقراطي الذي بدأ عام 2011 هو محاولة الوصول إلى تسويات يستبعد فيها مجلس النواب أو يمنع من القيام بواجبه الدستوري،مضيفاً أن المجلس يجب أن يكون طرف أساسي لأية مشاورات بل هو من عليه قيادتها ليوفق بين كافة الأطراف ويمنح الثقة لأي جسم تنفيذي ينبثق عنها.

وتابع النويري في بيانه:”إننا بمجلس النواب ندرك جيداً حجم التحديات وندرك إن حل الأزمة يحتاج إلى حزمة من التدابير الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وهو ما يسعى له بمشاركة الجميع في وضعه وتنفيذه”.

النائب الأول طالب في ختام بيانه المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الليبي في تقرير خياراته السيادية بحرية،مؤكداً أ ما يحتاجه البرلمان دعم المؤسسة التي انتخبها الشعب بإرادة حرة في آخر انتخابات له.