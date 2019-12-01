ليبيا – شهدت قاعدة جمال عبدالناصر الجويةأمس السبت حفلا مهيبا لتخريج 320 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن طبرق ومنفذ مطار المدينة وفرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية البطنان.

داخلية المؤقتة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الإدارة العامة للتدريب في الوزراة أشرفت على الدورة وشهد خلالها المتدربين أقوى التدريبات اللازمة لخوض العمل الأمني في هذه الأجهزة الحيوية.

هذا وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قد أذن للإدارة العامة للتدريب بعقد هذه الدورة وتخريج هذه الدفعة التي أطلق عليها اسم الشهيد الرائد ناصر صالح راف الله كما شارك سلاح الجو الليبي في مراسم الاحتفال من خلال مشاركة سرب الطيران النفاث المقاتل والطيران العمودي.

واستعرض الأعضاء الخريجين أمام مدراء الأمن ومدراء الإدارات والمسؤولين بوزارة الداخلية وضباط القوات المسلحة ومسؤولي وأعيان بلدية طبرق وشمل الحفل كراديس العرض،وفقرات من فنون الدفاع عن النفس وغيرها من الفنون القتالية.

واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.