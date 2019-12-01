ليبيا – قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يوم السبت بالتعاون مع الحرس البلدي بنغازي بإزالة المباني العشوائية و الأسوار غير القانونية والأكشاك بمنطقة الحدائق 7000 خلف عيادة الأخاء بالإضافه أنه تم أزالة عشوائيات أخري في منطقة الدقادوستا.

جهاز مكافحة الظواهر الهدامه والسلبيه أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن هاذا الإجراء يأتي في السعي المتواصل لإنهاء الظاهرة داخل المدينة.

وإستهدفت الحملة مواقف للسيارات قام أصحابها ببناءها بطرق وأماكن غير شرعية و حدائق خاصة تُعيق مداخل ومخارج العمارات بالمنطقة.