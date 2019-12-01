بدعورة رسمية من واشنطن .. رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة

بدعورة رسمية من واشنطن .. رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة

السودان – توجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له، امس إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام.

وسيجري رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لواشنطن مباحثات مع الإدارة الأمريكية بخصوص تطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

ويرافق حمدوك خلال هذه الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين.

هذا وقال وزير الشؤون الدينية، نصر الدين مفرح، إنه سيرافق حمدوك في رحلته إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الزيارة التي وصفها بالمهمة، جاءت إثر دعوة أمريكية.

وأفاد بأنه وإلى جانب الطابع الرسمي لمناقشة الأجندة السودانية الأمريكية، سيكون هناك لقاء خاص بالجالية السودانية في مختلف المدن الأمريكية للإطلاع على همومهم وقضاياهم وسبل استيعابهم في برامج “بناء سودان الغد” ودورهم في دعم برامج الحكومة الانتقالية، وإسنادها بالرؤى والأفكار.

وذكر في بيان له سيطرح خلال الزيارة “أهم ما اضطلع به في فترة توليه للوزارة ووخصوصا مساعيه لانتزاع فتيل الغلو والتطرف الديني وإشاعة التسامح والمحبة والتعايش بين الأديان”.

المصدر: RT