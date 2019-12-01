ليبيا – أعلنت النقابة العامة لمعلمي ليبيا التابعة للحكومة المؤقتة انطلاق العام الدراسي الجديد (2019- 2020) اليوم الأحد بعد تعليق الإضراب الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم وزيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

نقيب معلمي ليبيا عبدالنبي النف قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” السبت إن قرار تعليق الإضراب جاء بناء على الاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والقيادة العامة التي تعهدت بتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين خلال الأيام المقبل وتدوين كل المستحقات السابقة للقانون كمديونية واجبة السداد في حال توافر القدرة المالية، وفصل التعليم العالي عن العام.

وأضاف النف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شكل لجنة للتواصل مع نقابات المعلمين لحل الأزم وإيجاد آلية للوصول لحل يرضي كافة الأطراف، وبدء العام الدراسي الجديد.

وتابع:” اللجنة ضمت كل من عضو مجلس النواب طلال ميهوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس هيئة السيطرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عون إبراهيم، ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، ووكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أمراجع غيث”.

نقيب معلمي ليبيا أوضح أن اللجنة تعهدت بفصل تبعية جهاز حرس المنشآت التعليمية وضمه لوزارة الداخلية لأن دور هذا الجهاز يقتصر على التأمين فقط.