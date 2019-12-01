ليبيا – أكدت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأحد، أن من وصفته بـ”حاكم تركيا” رجب طيب أردوغان، يعد من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي في المنطقة.

الخارجية اليونانية، دانت في بيان لها، تصريحات أردوغان خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز “السيل التركي”، ووصفت الأخير بـ”المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة”.

وتأتي تصريحات أثينا بعد تأكيد أردوغان عزمه على تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بعد قبولها من البرلمان التركي قائلاً : “لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم وسنطبق الاتفاق مع ليبيا وسنواصل التنقيب عن الغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط وتطبيق الاتفاق مع ليبيا الذي تم التوصل إليه مؤخرا “.

هذا وقد وأعربت كل من اليونان وقبرص إضافة لمصر عن رفضها الكامل للإتفاق لانه يستحدث حدود بحرية تمس بمياههم او تقابلها ومن جهته أكد الرئيس التركي رجب أردوغان أن هذه الحدود مع ليبيا لم تكن موجودة من قبل بقوله : ” أصبحت لدينا حدود ” .

يشار إلى أن هذا التصريح للخارجية اليونانية يأتي بعد إمهال سفير الرئاسي في أثينا حتى الخميس القادم لتزويدها بنسخة من الإتفاق البحري الموقع بين السراج وأردوغان أو الطرد من البلاد وقد صعدت اليونان من موقفها الى قمة الناتو والاتحاد الاوروبي التي ستنعقد نهاية هذا الاسبوع في لندن .