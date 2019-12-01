لندن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن 74 محكوماً تورطوا بأعمال إرهابية، تم إخلاؤهم مبكراً بموجب قانون الإخلاء المبكّر.

جاء ذلك خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في معرض تعليقه على الإخلاء المبكّر لسبيل السجين عثمان خان (28 عاماً) المسجون بسبب الإرهاب، والذي قتل اثنين وجرح 3 آخرين، الجمعة الماضية.

وأوضح جونسون أن “خان” استفاد، خلال خروجه المبكر من السجن، من القانون الذي أصدرته حكومة حزب العمال في بلاده.

ورداً على سؤال حول السبب في عدم تغيير حكومات حزب المحافظين، القانون المذكور خلال السنوات الـ 10 الماضية التي كان خلالها في السلطة، قال جونسون: “أنا رئيس وزراء حديث العهد”.

وأشار جونسون إلى أنهم ينظرون إلى الأمر، من وجهة نظر مختلفة، مبيناً أنه عارض قانون الإخلاء المبكّر خلال عامي 2003 و2008.

وأفاد أنه يعمل بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء في بلاده، على منع الإخلاء المبكر للمحكومين ممن تورطوا في اعتداءات جنسية وإرهابية وممارسات عنف.

وأعلن عن إخلاء 74 محكوماً ممن تورطوا في أعمال إرهابية، بشكل مبكّر.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وقع الهجوم، الجمعة الماضية، في منطقة لندن بريدج، التي يربط جسرها الشهير بين ضفتي نهر التايمز، وتعد من أهم الأماكن السياحية في العاصمة البريطانية، كما تضم في محيطها شركات ومباني حكومية ومطاعم وأسواقا.

وقتل رجل وامرأة من المارة أثناء الهجوم، كما أصيب 3 آخرون ـ رجل وامرأتان ـ ظلوا في المستشفى حتى الساعات الأولى من صباح السبت، لكن لم تتم تسمية أي منهم حتى الآن.

وأضاف بيان الشرطة أن خان “أطلق سراحه في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ومن الواضح أن أهم أهداف التحقيق الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم”.

وفتشت الشرطة المنزل الذي كان يعيش فيه خان، في مقاطعة ستافوردشاير.

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية لـ “بي بي سي”، إن البحث عن دوافع الهجوم لا يزال جاريا.

الأناضول