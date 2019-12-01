إسبانيا – التقطت عدسات الكاميرات قيام مدافع فريق ديبورتيفو ألافيس، أليكس فيدال، بحركة مشينة للغاية تجاه جماهير ريال مدريد (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الـ 15 لليغا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فيدال، لاعب فريق برشلونة السابق، وهو يقوم بحركة “بذيئة” بعد تسجيل زميله المهاجم لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 65 من ضربة جزاء.

ولفت قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، انتباه الحكم إلى قيام لاعب برشلونة السابق بحركة مشينة تجاه جماهير الفريق الملكي، ووصف له شكل اللاعب، ولكن الحكم انشغل بجهاز الاتصال مع مساعديه في غرفة تقنية “الفار”، الذي يبدو أنه تعطل ولم يسمع أو يتلق المعلومة، لذا لم يحرك ساكنا.

وخرج أليكس فيدال سريعا عقب انتهاء اللقاء معتذرا عن فعلته، مؤكدا على أنه فعل ذلك دون وعي لعاطفة الهدف الذي سجله فريقه الفريق الملكي.

وقال فيدال في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “لم أقصد فعل ذلك، تم القيام به بدون وعي من قبل العاطفة بعد الهدف، لم يكن مع أي نية، لم تكن الإيماءة بأي نية”.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين من دون رد، وصعد بذلك إلى صدارة الدوري، برصيد 31 نقطة، متخطيا بفارق نقطتين فريق برشلونة.

المصدر: وكالات