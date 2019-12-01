ليبيا – اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا من كل جهة والتوتر بين روسيا والولايات المتحدة يعقدان حل الأزمة الليبية.

سلامة وفي حديث لوكالة “فرانس برس” أمس الجمعة في مكتبه بتونس وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم” اليوم قال إن الأسلحة تأتي من كل مكان إلى ليبيا، مؤكدا أنه يجب الإصرار خلال مؤتمر دولي يعمل على تنظيمه في برلين على أن تكون لجنة العقوبات الأممية أكثر فاعلية.

وأضاف سلامة أن مؤتمر برلين الهادف إلى توفير تغطية دولية لاتفاق محتمل بين الأطراف الليبية يتوقع أن يعقد مطلع العام 2020، موضحا أنه قد تتم دعوة دول أخرى للمشاركة فيه وسيعقبه اجتماع بين الأطراف الليبية على الأرجح خلال النصف الأول من يناير في جنيف.

لكنه تدارك أن الطريق لا يزال مليئا بالعقبات والتعقيدات، مبينا أن العقدة الأولى تتعلق بالتوتر الروسي الأمريكي حول احتمال وجود شركات أمن روسية في ليبيا من دون أن يؤكد صحة التقارير حول ذلك.

وتابع: “يتحدث شركاؤنا الليبيون عن ذلك كل يوم تقريبا. لا سبب محددا للشك في هذه المزاعم”.

وأوضح أنه سجل اهتماما أمريكيا متناميا بليبيا ربما لأنهم يعتقدون أن هناك وجودا روسيا في هذا البلد، مردفاً: “حتى الآن، كان اهتمام الأمريكيين محدودا… بمكافحة الإرهاب وبيع الإنتاج النفطي بشكل طبيعي”.

وفي تعليقه على موقف الولايات المتحدة من التطورات الأخيرة في ليبيا والعملية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قال سلامة إن مطالبة واشنطن بوقف هذه العملية لا تعني أن هناك سياسة أمريكية في غاية الوضوح في الملف الليبي.

سلامة تساءل: “ماذا سيضع الأميركيون في المقابل؟ هل هي مجرد أمنية أن يوقف حفتر هجومه، أم أنه قرار أمريكي قد تليه تدابير ردا عليه؟”.

المبعوث الأممي ذكر أن أكثر من 100 ألف ليبي عبروا الحدود للجوء إلى تونس من دون تسجيلهم، مؤكداَ أنه عازم على المضي قدما، مضيفا: “سأواصل جهودي لأني واثق بوجود أمل”.