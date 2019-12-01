الإمارات العربية – أثار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، جدلا واسعا في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بتغريدة غامضة تحدث فيها عن “وصاية إقليمية على نظم عربية”.

وذكر قرقاش في التغريدة التي نشرها أمس الجمعة: “أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها”.

وقال عدد من المغردين المعلقين على التغريدة إنهم لم يدركوا فكرة الوزير الإماراتي، ودعوه إلى تحديد تلك الدول المقصودة، فيما قدم آخرون ترجيحات متباينة لما قصده قرقاش.

المصدر: RT