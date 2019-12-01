سوريا – زارت المطربة الروسية، يوتا، سوريا لتقديم حفلات موسيقية أمام العسكريين الروس في محافظتي حمص ودير الزور.

ونشرت يوتا (آنّا أوسيبوفا) على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من سوريا، حيث قدمت حفلات في تدمر وفي محافظة دير الزور لعناصر الشرطة العسكرية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية.

ونشرت قناة “زفيزدا” التابعة للجيش الروسي لقطات من حفلة يوتا في دير الزور.

ونشرت يوتا التي بدأت سيرتها الموسيقية أوائل القرن الـ21 وسجلت منذ ذلك الحين أكثر من عشرة ألبومات، نشرت على حسابها في موقع Vkontakte مقطع فيديو يوثق حجم الدمار في دير الزور، مشيرة إلى أنها أصبحت أول فنان روسي زار هذه المحافظة منذ بداية الحرب السورية.

المصدر: RT + زفيزدا