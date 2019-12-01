لايبزيغ يفلت من بادربورن وينتزع قمة “البوندسليغا” مؤقتًا

لايبزيغ يفلت من بادربورن وينتزع قمة “البوندسليغا” مؤقتًا

ألمانيا – انتزع فريق لايبزيغ، امس صدارة جدول الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) مؤقتًا.

وأفلت لايبزيغ من فخ مضيفه بادربورن وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.

تقدم لايبزيغ بثلاثية عن طريق التشيكي باتريك ستشيك والنمساوي مارسيل سابيتسر وتيمو فيرنير في الدقائق 3 و4 و26.

وعاد بادربورن بهدفين وكاد أن يتعادل، وجاء الهدفان عبر ستريلي مامبا وكلاوس غجاسولا في الدقيقتين 62 و73.

بهذه النتيجة، ارتقى لايبزيغ للصدارة مؤقتًا برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه على الترتيب.

فيما تجمد رصيد بادربورن عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة السبت عن، فوز بوروسيا دورتموند عى مضيفه هيرتا برلين بهدفين لهدف، فيما حسم التعادل مباراتي كولن مع أوغسبورغ وهوفنهايم مع فورتانا دوسلدورف بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.

الأناضول