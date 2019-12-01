إسبانيا – يلتقي عملاقا الكرة الإسبانية برشلونة مع أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا.

ويدخل برشلونة لقاء اليوم باحثًا عن فوز جديد يستعيد من خلاله صدارة الليجا، بينما ستضمن نقاط المباراة لأتلتيكو البقاء قريبًا من صراع اللقب.

وتستعرض صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم:-

برشلونة

حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – فيربو.

خط الوسط: آرثر – دي يونج – فيدال.

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان.

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ساؤول – هيرموسو – فيليبي – تريبير.

خط الوسط: كوكي – هيريرا – كوريا – توماس.

خط الهجوم: فيليكس – موراتا.

يذكر أن برشلونة قبل لقاء اليوم يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما أتلتيكو يأتي خامسًا بـ25 نقطة.

المصـدر: كووورة