إيطاليا – يحلم نادي ميلان بأن ينجح في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، خلال حدث تاريخي في مسيرة الروسونيري.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن ميلان يأمل أن يتم تقديم صفقة إبرا يوم 15 ديسمبر/ كانون أول الجاري بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ120 لتأسيس النادي.

ويريد ميلان أن يكون المهاجم السويدي ضيف الشرف في الحفل الذي سيتم تنظيمه خلال الحدث التاريخي.

وكشف الصحيفة عن أحد البنود في العرض الذي قدمه ميلان لإبرا ومدته 18 شهرًا، حيث أن اللاعب يمكنه الرحيل في نهاية الموسم الحالي إذا فشل الروسونيري في التأهل للبطولات الأوروبية.

وكان إبرا أعلن رحيله رسميًا عن لوس أنجلوس جالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.

المصـدر: كـووورة