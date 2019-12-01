ليبيا – أدان عضو مجلس النواب المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس “سيمو” عبدالرحيم علي بشدة الإعلان عن توقيع أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية في المتوسط.

علي أكد في بيان أصدره اليوم السبت وفقاُ لموقع “البوابة نيوز” المصري أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وأضاف: “إن ما فعله السراج غير قانوني وباطل وغير شرعي وهو والعدم سواء خاصة إنه معروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية ومن ثم دوره رئيس مجلس الوزراء تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق الصخيرات”.

وأعرب النائب البرلماني عن أسفه الشديد لهذا العمل غير الشرعي من فائز السراج خاصة مع أنقرة وسلطان الدم والإرهاب التركي رجب طيب أردوغان وهو يعلم تمام العلم أن يد أردوغان ملوثة بدماء الأبرياء من الشعب الليبي الشقيق فهو ضبط متلبسًا مع سبق الإصرار والترصد بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية داخل ليبيا، وأيضا يعلم أن كل ما يهم أردوغان هو السيطرة على النفط الليبي ومقدرات الشعب الليبي الشقيق.