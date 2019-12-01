هل تعلم أن ميسي لعب بقميص أتلتيكو مدريد؟

إسبانيا – انتشرت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، بقميص فريق أتلتيكو مدريد، وذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة بينهما في قمة الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، أن ميسي سبق له أن لعب مباراة واحدة بقميص أتلتيكو مدريد، وحدث ذلك قبل 10 سنوات، وتحديدا في أكتوبر 2009 بلقاء ودي خيري في مدينة “روزاريو” مسقط رأس “البرغوث” الأرجنتيني.

وأقيمت المباراة المذكورة على ملعب فريق نيويلز أولد بويز، الذي بدأ فيه ميسي مسيرته قبل الانتقال إلى برشلونة.

وارتدى ميسي قميص “الروخي بلانكوس” في الشوط الأول ضمن فريق ماكسي رودريغيز، في حين انتقل إلى فريق أسطورة الكرة الأرجنتينية خافيير زانيتي في الشوط الثاني.

اللقاء الذي حمل عنوان “تضامن عابر للحدود” كان من تنظيم مؤسسة أتلتيكو مدريد ومؤسسة بوبي زانيتي، التي أسسها لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق، لمساعدة الأطفال المحتاجين في الأرجنتين.

المصدر: وكالات