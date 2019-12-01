إيطاليا – اكتفى نادي يوفنتوس بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه ساسولو، في مباراة جمعتهما، اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الـ 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المدافع الدولي الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، هدف التقدم لليوفي، بحلول الدقيقة 20 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ساسولو نجح في إدراك التعادل سريعا (الدقيقة 23)، عبر هدف سجله جيريمي بوغا، بعدما انفرد بالحارس جون لويجي بوفون، ليرفع الكرة من فوق رأسه وتتهادى نحو الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني (الدقيقة 47)، نجح ساسولو في تسجيل الهدف الثاني، بعد خطأ فادح من دفاع وحارس يوفنتوس، فبعد ضغط من لاعبي ساسولو أخطأ الكولومبي كوادرادو في إرجاع الكرة إلى أحد زملائه، فشتتها دي ليخت بطريقة خاطئة استقرت أمام المهاجم فرانشيسكو كابوتو، الذي سددها بقوة، لتسكن الشباك، بعدما تعامل معها بوفون برعونة.

ولكن يوفنتوس رفض تجرع أول هزيمة له هذا الموسم، فضغط وشن هجمات متتالية، وتمكن في الدقيقة 68، من إدراك التعادل، بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، تحصل عليه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبهذا التعادل، وصل يوفنتوس للنقطة 36، ليصبح مهددا بفقدان صدارة الدوري الإيطالي لأول مرة منذ الجولة السابعة، لصالح إنتر ميلان (34 نقطة)، الذي يخوض مباراته عن هذه المرحلة اليوم أيضا أمام ضيفه سبال.

أما ساسولو، فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ13.

المصدر:RT