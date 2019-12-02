الدوحة – أكد أحمد إبراهيم لاعب المنتخب العراقي، أن حجم طموحات أسود الرافدين بدأ يزداد من مباراة إلى أخرى، في بطولة كأس الخليج المقامة حاليًا في الدوحة (خليجي 24).

وفاز منتخب العراق في أول مباراتين بالبطولة الخليجية على حساب قطر (2-1) والإمارات (2-0)، ليضن تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة: “المنتخب العراقي سجل حضورًا مميزًا في أول مباراتين، وضمن التأهل إلى نصف النهائي”.

وأضاف: “منتخبنا يتطور مستواه من مباراة إلى أخرى، ووصلنا إلى مرحلة الحسم، التي ترفض الأخطاء ونبحث عن التركيز وتطبيق الواجبات في المباراة”.

وأوضح: “مباراة نصف النهائي مصيرية وحاسمة، عملنا السابق في البطولة الذي وصف بالمميز سيكون أمام امتحان عسير، فالفوز يجعلك تصل القمة والهزيمة تمحي الفرحة وتبعدك عن تحقيق طموحاتك وأحلام جمهورنا الوفي الذي يرافقنا في كل مكان”.

المصدر: كووورة