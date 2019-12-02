ليبيا – اختتمت الدورة التدريبية للدفعة الثالثة لجهاز الاسعاف والطوارئ يوم الخميس الماضي بمدينة اسطنبول التركية بإشراف شركة بي ترانس للخدمات الصحية والعلاجية وتدريب شركة Gptc الرائده في مجال التدريب.

الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي قال وفقاً لإدارة التواصل والإعلام إن هذا البرنامج يختلف هذه المرة بإضافة كوادر الأمن والسلامة للجهاز ليصبحوا فرق متخصصه في التدخل السريع والاخلاء للمباني، التي من الممكن أن تتعرض لإصابات، أو الحرائق.

وأشار أسامة علي إلى أن البرنامج استهدف 1000 سائق ببرنامج التدريب مقسمة إلى 40 سائق أسبوعياً لتطوير مهاراتهم الإسعافية ويكون الجهاز بذلك طور من كادره الوظيفي إضافة الى مضاعفة أعداد السائقين والمسعفين دون الحاجة الى تعيين دفعات جديدة.