كابل – صرح المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية “صديق صديقي”، أن الحكومة الأفغاية تواصل العمل لبدء المحادثات مع حركة طالبان، داعيا الحركة لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح صحفي الاثنين، مضيفا أنه تم خلق فرص كبيرة لطالبان للمشاركة في عملية السلام.

وقال صديقي “إذا أوقفت حركة طالبان إطلاق النار، فستكون هناك محادثات مباشرة وجها لوجه بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان”.

وطالب حركة طالبان بالتفكير مليا في تنفيذ وقف إطلاق النار، لإنهاء الحرب في البلاد.

بدورها، قالت حركة طالبان في تصريح، أنه ينبغي اختتام محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، قبيل وقف اطلاق النار.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها “غير شرعية”، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.

الأناضول