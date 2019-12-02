ليبيا – قال متحدث الخارجية التركية حامي أكصوي في بيان أمس الأحد إن تركيا وليبيا لن تسمحا برفض سياسة الأمر الواقع بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين والمتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية

المتحدث باسم الخارجية التركية زعم في بيانه الذي نشرته وكالة “الأناضول” التركية إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا موقعة وفقا للقانون الدولي ، موضحاً أنه جرى تحديد قسم من الحدود الغربية لما وصفه بـ”السيادة البحرية لتركيا” شرقي البحر المتوسط عبر الاتفاقية مع ليبيا.

وإدعى أقصوي أن الاتفاقية وقعت وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي.

ولفت إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل وأن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض.

واستدرك أقصوي قائلاً : “الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها”، مشدداً على أن أطروحات اليونان وقبرص التي وصفها بـ”الرومية المتطرفة المتعنتة” تحاول منح سيادة بحرية بـ 4 آلاف ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلوريزو (ميس) مقارنة بالبر الرئيسي التركي.

متحدث الخارجية التركية أوضح أن هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كليو متر مربع في الماضي، مضيفاً:”مع الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا أكد البلدان بوضوح أنهما لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع”.