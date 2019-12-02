ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن المبعوث الأممي غسان سلامة في كل تصريح يعلم الجميع درساً في عدم الثقة فيه.

الشاطر أبدى استغرابه في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” من تصريحات سلامة عندما تحركت أمريكا ضد ما وصفه بـ”النفوذ الروسي” واعتباره أن الصراع بينهما عقد المشهد وعندما استعانت حكومة الوفاق بتركيا لصد ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) طالب بمنع توريد السلاح.

وقال إن الدوران في حلقة مفرغة والمآسي على الليبيين تتوالى وتتوالد بفعل هذه السيناريوهات الركيكة و الإصرار على تكرارها.