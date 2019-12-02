ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب أن الجيش لا يهاب تركيا وسيواصل دحر الإرهاب في ربوع البلاد في إشارة إلى الدعم التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا.

المحجوب خلال اختتام حفل التظاهرة الرياضية العسكرية الثانية التي يقيمها الاتحاد الرياضي العسكري التابع اليوم الأحد وفقاً لموقع “العين الإخبارية” وفي رسالة شديدة للتدخلات الخارجية في ليبيا من الجانب التركي، قال:” نراهن على دماء قواتنا المسلحة، ونتحدى بها ونبعث من خلالها رسالة.. إننا مستعدون للموت من أجل ليبيا.. لا نهاب تركيا”.

واختتم حديثه قائلاً : “رسالتنا اليوم تصل قوية إلى العالم أجمع، وليسمع من يسمع أننا لا نهاب أحدا، وأننا سوف نحرر بلادنا بإذن الله ونقضي على براثن الإرهاب”.