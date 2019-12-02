ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني غير قانوني.

المسماري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد قالت:” المجلس الرئاسي لم يدخل حيز الإعلان الدستوري الليبي وبالتالي مجلس النواب غير معترف به بالرغم من فرض حكومة الوفاق بالقوة من قبل مجلس الأمن”، مؤكدة أن ليبيا غير ملزمة باتفاقية السراج مع تركيا كون البرلمان لا يعترف بها.

وتابعت:” لن نسمح بأن تكون ليبيا من رعايا تركيا وندعم القوات المسلحة الليبية”، لافتة إلى أن البرلمان تواصل مع مجلس الأمن لإيقاف الاتفاق المشبوه بين السراج وتركيا،معلقةً:” الليبيون حاربوا الإيطاليين 30 عاما بالخيول في مواجهة الدبابات، ولن نسمح لأردوغان باستباحة الأرض الليبية”.

وحملت المسماري مجلس الأمن مسؤولية فرض حكومة الوفاق بالقوة على الشعب الليبي،مشيرة إلى أن السراج يحاول اللجوء إلى تركيا للحصول على دعمها ونقل كل الإرهابيين المتواجدين بسوريا بعد فشله في مواجهة الجيش.

عضو مجلس النواب إختتم تصريحها بالقول:”اتفاقية السراج مع تركيا تستهدف السيطرة على مقدرات الدولة الليبية وتهديد أمن دول المنطقة، فضلا عن أحلام تركيا باستعادة مستعمراتها العثمانية”.