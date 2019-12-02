انجلترا – اكد المدرب أولي غونار سولشاير إنه لا يشعر بالقلق من ترتيب فريقه مانشستر يونايتد في المركز 9 عقب سقوطه في فخ التعادل أمام أستون فيلا، الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14للدوري الإنجليزي.

وفرط فريق “الشياطين الحمر” بفوز كان سيجعله يتقدم للمركز الخامس، لكن المدرب سولشاير يرى أن فريقه لم يكن يستحق النقاط الثلاث.

وقال المدرب النرويجي:”مركزنا في الترتيب لا يقلقني لأن المنافسة متقاربة حتى الآن في الدوري، صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بخروجنا بالانتصار، لكن إجمالا لا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، خاصة بعد الشوط الأول”.

وشهدت المباراة خطورة كبيرة من قبل أستون فيلا الذي كان قريبا من التسجيل أكثر من مرة ليحقق الفوز ويزيد الطينة بلة بالنسبة لأصحاب الأرض.

وحصل مانشستر يونايتد على 18 نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أربعة انتصارات فقط وست تعادلات، وهو الرقم الأقل في تاريخ النادي بعد مرور 14 جولة من البطولة.

ويعد ذلك السجل هو الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد منذ عام 1988عندما جمع نفس عدد النقاط في نفس عدد الجولات بعد مرور 14 جولة.

ويستضيف يونايتد، الذي يبتعد عن المتصدر ليفربول بـ22 نقطة، منافسه توتنهام، صاحب المركز الخامس في “البريميرليغ”، يوم الأربعاء القادم.

المصدر: وكالات