ليبيا – سلم نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الاحيرش أمس الأحد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة عدد من الآليات والأسلحة والذخائر لكتيبة سبل السلام المتمركزة في مظينة الكفرة.

مراسم التسليم حضرها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة وزير التعليم الدكتور فوزي عبدالرحيم بو مريز وآمر كتيبة سبل السلام عبد الرحمن هاشم.

وقام الأحيرش بتسليم عدد من الآليات الحديثة المسلحة بالأسلحة الثقيلة وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به كتيبة سبل السلام في تأمين حدود الجنوب الشرقي لليبيا وتأمينها ومساندة القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في المجاهرة بالأمن وحماية مقدرات البلاد.

يشار إلى انه في 7 نوفمبر الماضي كان رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني قد استقبل آمر كتيبة سبل السلام المتمركزة في الكفرة عبدالرحمن هاشم الكيلاني للإطلاع على الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها.