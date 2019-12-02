انجلترا – من المهم اتباع نمط حياة ونظام غذائي صحي، وأن يكون ذلك ضمن عاداتنا اليومية وليس مجرد حل مؤقت، للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والحماية بقدر الإمكان من الامراض.

إلا أنه حتى العادات الصيحة قد تسبب مشاكل عديدة إذا تم الافراط في اتباعها.

الفيتامينات

الفيتامينات هامة وأساسية للجسم، ولكن الافراط في تناولها يأتي بنتائج عكسية، فأخذ جرعات زائدة منها يؤدي لعدة مشاكل صحية خطيرة، أبرزها زيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلف الكلى.

الرياضة

الرياضة تعزز الصحة من مختلف النواحي، ولكن الافراط في ممارستها أمر غير صحي، ولن يعود عليك بفوائد، بل يؤدي إلى مشاكل في الجسم والعضلات، وذلك لأنَّ الجسم يحتاج إلى وقت راحة من التمارين، والإفراط في ممارسة التمارين يؤدي إلى إجهاد الجسم ويأتي الأمر بنتائج عكسية.

استهلاك 8 أكواب ماء يوميًا

من أبرز الخرافات الصحية الشائعة، هو أنَّ استهلاك 8 أكواب ماء يوميًا مفيد ويمد الجسم بما يحتاجه، ولكن الخبراء لا يتفقون مع ذلك.

إذ أشار بعض الخبراء إلى أنه لا يوجد دليل علمي مثبت على أن هذه العادة مفيدة وأن الجسم يحتاج 8 أكواب يوميًا، كما أنه بالإضافة إلى استهلاك الماء، يحصل الجسم على ما يحتاجه من سوائل من خلال استهلاك الفاكهة وغيرها من المكونات الغنية بالسوائل.

هذا وقد يسبب الإفراط في شرب الماء عدة مشاكل، أبرزها الشعور بالإجهاد وكثرة التبول، الأمر الذي قد يسبب الجفاف.

غسل الأسنان

بالطبع غسل الأسنان عادة أساسية لا يجب التخلي، ولكن الاكثار من غسل الاسنان غير صحي، فبعض الأشخاص يستمرون في غسل أسنانهم لمدة نصف ساعة، وهذه العادة غير صحية على الاطلاق، بل تؤثر سلبًا، حيث تؤدي إلى ضعف المينا واللثة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار عدة خبراء إلى أنه لا يجب غسل الاسنان بعد كل وجبة، وأنه يكفي غسلها مرتين في اليوم.

تجنب السكر واللجوء إلى بدائله

من المهم التقليل من السكر والاعتدال في استهلاكه، ولكن ليس التخلي عنه تمامًا واللجوء إلى بدائله، التي عادةً ما تكون اصطناعية ومؤذية. فبالإضافة إلى السكر الطبيعي، يمكن الحصول على السكر من مصادر طبيعية، مثل الفاكهة، فالسكر هام للجسم لأنه يساعد في تعزيز نظام المناعة لمواجهة العدوى والأمراض، والتخلي عنه تمامًا ليس أمرًا صحيًا.

وكالات