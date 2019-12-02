واشنطن – اكد مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل من تصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن الناتو “ميت دماغيا”.

ونقلت بوابة “أكسيوس” عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن ترامب منزعج منذ فترة من تصريحات ماكرون.

هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق أنه لم يعد هناك تنسيق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووصف الحلف بأنه “ميت دماغيا”.

وقد قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنهما لا يتفقان مع الرئيس الفرنسي في ما صرح به بشأن الناتو.

المصدر: وكالات