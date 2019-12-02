روسيا – أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن مشروع تصميم وبناء حاملة طائرات قد يكلف موسكو ما بين 300 و400 مليار روبل (نحو 6 مليارات دولار أمريكي).

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المصدر، دون الكشف عن هويته، أن “مشروع بناء حاملة الطائرات باهظ الثمن​​​. ستتكلف الدورة الكاملة لإنشاء مثل هذه السفينة في مكان ما بين 300 إلى 400 مليار روبل، لم يتم تخصيص هذه الأموال في برنامج الدولة الحالي للتسلح”.

وأضاف المصدر أن حاملة الطائرات هذه ستمتلك “وحدة طاقة نووية وإزاحة تصل إلى 65- 70 ألف طن”، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة هذه المشروع.

هذا وأعلنت مصادر في وقت سابق، أن روسيا تتطلع إلى بناء أول حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وسيبدأ العمل في المشروع في عام 2023، ويعد بحث وتطوير حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية جزءا من مشروع عسكري أكبر سينتهي في عام 2027.

وتمتلك البحرية الروسية حاملة طائرات واحدة، الطراد الثقيل غير النووي “الأميرال كوزنيتسوف” وهي الآن قيد الترميم.

المصدر: سبوتنيك