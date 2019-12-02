إسبانيا – افاد تقرير صحفي بريطاني، إن عملاق إيطالي، يُفكر في التعاقد مع نجم آرسنال الجابوني بيير أوباميانج، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن إنتر ميلان يتابع أوباميانج عن كثب، وسط تكهنات بأنه يفكر في الرحيل عن الجانرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني.

وأضافت أن أوباميانج (30 عامًا) ارتبط بالرحيل، وسط اهتمام من أندية برشلونة وريال مدريد، إلا أن أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، يفكر في اتخاذ خطوة لضمه للنيراتزوري في يناير/ كانون الثاني المقبل، لاسيما مع الأنباء التي تُشير إلى احتمالية خسارة لاوتارو مارتينيز، الذي يعد مطمعًا لبرشلونة.

ويرتبط أوباميانج بعقد مع آرسنال حتى صيف 2021.

ولفتت إلى أن الإنتر لم يتخذ أي خطوة حتى الآن لتأمين ضم أوبا، إلا أن النادي الإيطالي يتابعه عن كثب، مشيرة إلى أن تكلفة ضمه يمكن أن تكون باهظة جدًا بالنسبة للنادي، حيث من المحتمل أن يصل سعره إلى 65 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: كووورة