ليبيا – أكد الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي أن موقف حكومة الوفاق من أي اتفاق لإطلاق النار جنوب طرابلس يجب أن يتضمن عودة منن وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتت.

القبلاوي نفى خلال مقابلة له في وكالة “الأنباء الألمانية” وفقاً لما أوردته شبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون هناك أي اتفاق سياسي سابق بين حكومة الوفاق والمشير حفتر حتى في لقاء أبوظبي، مشيرا إلى أن الاتفاق المبدئي الوحيد بينهما كان في باريس فيما يخص إجراء الانتخابات.

ولفت القبلاوي إلى تمسك الوفاق بأن يكون الاتفاق السياسي هو المرجعية الأساسية لاي حل سياسي سواء أن كان في برلين أو غيره، منوها إلى أن الحكومة تحاول الآن الضغط على كل الدول لأجل مقاربة سياسية من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى ليبيا وتضييق الخناق على الدول الداعمة لحفتر، على حد قوله

وأضاف القبلاوي أن توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا يأتي في إطار سعي حكومة الوفاق تقوية نظامها الأمني والبحري بعد أن حاول حفتر الانقلاب عليها ،حسب زعمه.