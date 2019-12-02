ليبيا – علق عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري بالقاسم دبرز على مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما مع تركيا من الناحية العسكرية واللوجستية.

دبرز قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه الإتفاقيات الموقعة معني بها وزيري الداخلية والخارجية.

ويرى أن الإتفاقية المتعلقة بالمجال الامني لم تأتي بأمر جديد فهناك إتفاقات دولية عديدة مماثله لها كالإتفاقية الموقعه مع السودان، مضيفاً:” هناك تعاون أمني وثيق إن لم يأتي بمنفعة لتحسين الأمن لن يسبب ضر لليبيا أما الجانب البحري هي عبارة عن اتفاقية تمت مع الخارجية لأن حدودنا البحرية منتهكة حتى داخل المياه الإقليمية و يبدوا أن مصر غير راضيه عن ذلك لكن هناك معايير دولية وضوابط لمثل هذه الأمور”.

أما بشأن التهديد اليوناني بطرد السفير الليبي في اليونان وإن كان سيثني ذلك من تنازل الجانب الليبي عن الإتفاقية المشتركة الليبية التركية علق قائلاً:”هذا يخضع لمدى الشراكة الاقتصادية نحن لا تربطنا شراكة إقتصادية كبيرة باليونان حتى لو تم إيقاف السفير لكن هناك شراكة تركية كبيرة ومع مصر التي لا يمكن تجاهلها بغض النظر كونها دولة منحازة لطرف وكانت ضالعه في الدم الليبي”.