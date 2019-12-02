رادار روسي لا تفلت من حبائله طائرات الشبح الأمريكية “إف-35”

رادار روسي لا تفلت من حبائله طائرات الشبح الأمريكية “إف-35”

روسيا – أكد ميخائيل بيتروف، كبير المتخصصين في الرادارات أن محطة الرادار الروسية الجديدة “كونتينر” التي دخلت الخدمة التناوبية في موردوفيا، لن تترك أمام “إف–35” الأمريكية أي فرصة للتخفي.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن كبير مصممي الرادارات أن “الطائرات المزودة بتقنية التخفي، لا تعد بالنسبة لنا غير مرئية.. محطة رادارات كونتينر، لا ترى فقط مثل هذه الطائرات على تخوم تصل إلى 3000 كيلومتر، بل وترافقها أيضا. هذا الأمر أصبح ممكنا بفضل نظام المحطة الجديد الذي يعمل وفق مبدأ انعكاس الإشارة في الغلاف الجوي الأيوني”.

وشدد العالم الروسي على أن الرادار الجديد قادر على “رصد الإشارة المرتدة من أوروبا والخليج العربي والصين وكازاخستان وغيرها، وتلك المنبعثة من مراكز إرسال تبعد عشرات الكيلومترات عنه”.

وأكد بيتروف عدم وجود محطات رادار في العالم تماثل “كونتينر” الروسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين كلها تعمل بنشاط لبناء محطات مماثلة للرادارات الروسية.

ولفت العالم الروسي وكبير مصممي هذا الرادار الفريد إلى وجود محطة رادار واحدة مشابهة في أستراليا، لكنها أقل قوة بكثير من الروسية.

المصدر: تاس